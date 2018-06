Oberndorf a. N. "Einsamkeit ist der Killer Nummer 1"

Oberndorf. Claudia Altenburger, Vorsitzende der Freien Wählervereinigung Oberndorf begrüßte Jung und Alt und besonders die Referentin des Abends, die Seniorenbeauftragte der Verwaltungsgemeinschaft Oberndorf/Epfendorf/Fluorn-Winzeln, Gabriele Schneider. Das Zwischenmenschliche solle heute im Mittelpunkt stehen.

Schneider stellte Gedanken aus dem Buch "Altwerden ist nichts für Feiglinge" von Joachim Fuchsberger an den Anfang ihrer Gedanken, in denen eingeschränkte körperliche Belastbarkeit einen wesentlichen Aspekt darstellen. Dann erzählte sie von einer Begegnung mit einem 90-Jährigen, der noch immer mit dem Auto nach Jena fährt. Sie wies aber darauf hin, dass oftmals nach dem Tod des Partners die Zurückgebliebenen mit dem alltäglichen Leben nicht zurecht kommen. Dieses Vakuum müsse gefüllt werden.

Die Referentin sprach auch den kleineren Aktionsradius an, der im Alter von 85 Jahren durchschnittlich 2,3 Kilometer betrage, was aber von lokalen Gegebenheiten abhänge. Nicht immer sei es von der Familie zu bewältigen, Alte zu betreuen. Hier müsse man lokale Strukturen zur Pflege entwickeln, was aber Aufgabe der Kommunen sei.