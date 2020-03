Oberndorf a. N. Einlass beim Arzt nur mit Mund-Nasen-Schutz

Allerdings gingen diese Mund-Nasen-Schutzvorräte sehr bald aus. Zwar sei von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und vom Gesundheitsministerium die Lieferung von Schutzmaterialien zugesagt worden, allerdings ohne Nennung von Termin und Menge.

Zur Not ein Tuch vorhalten

Die Ärzte bitten deshalb die Patienten, die einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu Hause haben, diesen für den Praxisbesuch mitzubringen und überzuziehen.

"Dies wäre nebenbei auch für normale Alltagsbegegnungen empfehlenswert und würde zusätzlich zu den amtlichen Vorgaben zu einer Eindämmung der raschen Ausbreitung des Coronavirus beitragen können", meint Gottfried Widmann zudem.

Es gebe mittlerweile auch textile MNS, die für den privaten Gebrauch absolut sinnvoll seien. Bis diese in größerer Zahl erhältlich seien, könne man letztlich auch ein Tuch – "wie Cowboys beim Viehtreiben" – zur Bedeckung von Mund und Nase nehmen. "Alles ist besser als nichts."

Die Ärzte versuchten weiterhin, möglichst viele Kontakte übers Telefon abzudecken, um unnötige Gefährdungen von Patienten und Praxispersonal zum vermeiden.

Rezepte würden per Post verschickt oder direkt an die Apotheken weitergegeben, wobei man um ausreichend Bearbeitungszeit in dieser Ausnahmesituation bitte.

Die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern im Kreis und dem Gesundheitsamt in Rottweil sei weiterhin eng und wird regelmäßig abgestimmt.