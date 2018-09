Oberndorf a. N. Eine Wohltat für die Ohren

Die Werke von Frédéric Chopin eröffnete die Polonaise op. 40 No. 1 "Militaire". Diese Melodie, mit der alljährlich der Wiener Opernball eröffnet wird, ist wohl eines der meistgespielten Stück der klassischen Musikliteratur. Trotzdem gelang es Gärtner, das prachtvolle Stück so zu spielen, dass es unter die Haut ging. Ein Rausch an Tönen umhüllte das Publikum.

Der Walzer in As-Dur, op. 69 No. 1 zeigte sich in eleganter Melodieführung. Ungemein kunstvolle, fein gesponnene Musik, die nicht dazu gedacht war, dass jeder danach tanzen sollte. Die Solistin konnte die vornehme Distanz, die Chopin zu seinem Publikum gepflegt haben soll, trefflich vermitteln.

Vielleicht noch feiner erdacht ist der Walzer in a-Moll, op. 34 No. 2. Hier scheinen Passagen aufzutauchen, die dann wieder in Werken von Johann Strauß junior aufblitzen. Die Walzer von Frédéric Chopin scheinen nicht für das tanzlustige Publikum der großen Etablissements geschrieben zu sein, sondern für ein Corps de ballet.

Ein kleines Alltagsdrama

Vor der Pause stand noch ein solistisches Paradestück auf dem Programm: Ludwig van Beethovens Rondo a capriccio G-Dur op. 129, bekannt als "Die Wuth über den verlorenen Groschen ausgetobt in einer Kaprize". Schon der Anfang war fulminant: Waren es das Hüpfen des Groschens – in der rechten Hand dargestellt –, oder waren es Groll und Wut über den Verlust – in den wuchtigen Akkorden der linken Hand –, denen man mehr Gehör schenken sollte. Manchmal schien es, als würde über das schwächer werdende Rollen des Geldstückes auch der Zorn musikalisch abebben. Nein, wieder wurmt es den Verlierer gewaltig, den Groschen verloren zu haben. Mit unglaublichem Temperament gespielt, konnten die Zuhörer das kleine Alltagsdrama verfolgen.

Nach der Pause standen noch die Impromptus op. 90 von Franz Schubert auf dem Programm. Dieser Zyklus bestehe aus "Liedern ohne Worte", wie Gärtner erklärte. Der Verleger des Komponisten wollte die Stücke drei und vier nicht aufnehmen, da sie "unspielbar" seien. Alle, so bewies die Solistin, sind aber Meisterwerke.

Ein Donnerschlag eröffnet das Impromptu Nr. 1. Sofort wird das marschartige Thema, welches das Stück beherrscht, vorgestellt. Doch auch zarteste Lyrik erklingt. Nach dem Donnergrollen rauschen Triolen, die perlende Tongirlanden schaffen. Das Allegro in kaum nachvollziehbarem Tempo offenbarte die verblüffende Spieltechnik. Aus einer rauschenden Forte-Passage heraus endet dieser Satz unvermittelt.

Romantik in ihrer edelsten Form, mit ungemein schöner Melodie, steht zu Beginn des Andante. Schwebend, schwerelos strömt die Musik. Das Spiel hat hier fast andächtigen Charakter. Das Allegretto-Trio mit den Arpeggien der rechten Hand gab der Solistin noch einmal Gelegenheit in wohl gewählten dynamischen Unterscheidungen und Wahl der Tempi ihr außergewöhnliches Können zu zeigen, das nie der Selbstdarstellung sondern immer dem Werk diente. Jubelnden Applaus belohnte Gärtner mit der Zugabe – "Zum Geburtstag viel Glück". Dieses schlichte Lied bekam einen kammermusikalischen Anstrich bis zu Reminiszenzen an den Frühlingsstimmen-Walzer. Die Besucher hatten ihr "Beneficium", ihre Wohltat, schon beim Zuhören bekommen: Das Kommen war kein verlorener Groschen.