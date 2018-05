Oberndorf a. N. Eine Tischtennisshow der Superlative

Die Show findet am 26. Mai ab 15 Uhr statt und begeisterte bereits die Zuschauer in vielen Ländern. Neben den USA, Australien, Neuseeland, Tahiti, Katar, Kuwait, Singapur und fast ganz Europa waren die beiden in verschiedenen Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen zu Gast.

Die zwei Tischtennisartisten aus Prag bieten dem Publikum ein Programm auf höchstem sportlichen Niveau, bei dem gleichzeitig kein Auge trocken bleibt. Eine ganze Reihe von Witzen und Gags, statt Schläger auch mal eine Pfanne, Küchenbrett oder Schuh und dazu atemberaubende Ballwechsel – das alles macht diese Show zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf für Erwachsene zehn Euro (Nachmittagskasse zwölf), Jugendliche ab 14 Jahren zahlen fünf Euro (Nachmittagskasse sechs). Kinder unter 14 Jahren zahlen keinen Eintritt. Erhältlich sind die Eintrittskarten im Vorverkauf bei: Bäckerei’s Backkörble Hochmössingen; Josef Kopp, Telefon 07423/73 91, und Jörg Söll, Telefon 07423/ 8 65 91 50. Nach dem Showkampf (bis 18 Uhr) wird mit dem DJ weitergefeiert. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.