Oberndorf a. N. Eine Chance auf gemeinsame Zeit

Einer der Schützlinge ist Daniel Ortmann aus Tuttlingen, von Geburt an eingeschränkt. Seine Mutter Olga war in der 36. Schwangerschaftswoche, als Daniel – gerade einmal 1300 Gramm schwer – zur Welt kam und die Ärzte meinten: "Da stimmt etwas nicht".

Damals habe man noch nicht gewusst, wie schwer der Grad seiner Behinderung, bedingt durch Sauerstoffmangel währen der Schwangerschaft, sein wird, erzählt Olga Ortmann. Nach zwei Jahren war klar: Daniel wird nie laufen oder sprechen können. Seitdem ist der Rollstuhl sein ständiger Begleiter. Der 17-Jährige kommuniziert über Laute oder einen Sprachcomputer.

"Am Anfang war das ein Schock", gibt seine Mutter offen zu. "Es hat lange gedauert, bis wir das akzeptieren konnten. Ab da ging dann alles seinen Weg." Man lerne, das Leben so zu meistern, wie es eben komme. Doch es war ein steiniger Weg für die Ortmanns. Von 2004 bis 2014 waren sie jährlich im Krankenhaus, weil Daniel operiert werden musste. Zweimal wurde seine Hüfte erneuert. Regelmäßige Arztbesuche sind Alltag geworden.

Das sei auch nicht leicht für den kleinen Bruder, meint Olga Ortmann. "Er musste früh selbstständig werden und lernen, seine Wünsche zurückzustellen. Natürlich versucht man aber, beiden gerecht zu werden", erzählt sie von den Schwierigkeiten.

Und dann gab es da die dunkle Zeit, bei der Olga Ortmann immer noch schwer schlucken muss, wenn sie an sie denkt. "Vor drei Jahren hätten wir Daniel fast verloren", sagt sie. Der Junge hatte aus unerklärlichen Gründen Luft unter der Bauchdecke und musste notoperiert werden. "Das war eine harte Zeit, aber wir haben es geschafft", meint die Mutter. Und auch wenn ihr Sohn nicht sprechen kann, so kann er doch viel ausdrücken – Freude zum Beispiel. "Daniel mag Krankenhäuser, weil dann alle für ihn da sind. Er weiß, wie man andere um den Finger wickelt", meint Ortmann lachend.

Jeder Junge hat Träume

Der Kontakt mit Maggy Vosseler entstand unverhofft über einen gemeinsamen Bekannten. Doch zunächst hatten die Ortmanns Hemmungen, Daniel für die "Glücksmomente" anzumelden. "Wir sind davor zurückgeschreckt, das Angebot in Anspruch zu nehmen", gibt Ortmann zu. Natürlich sei es anstrengend, immer auf Daniel Rücksicht nehmen zu müssen, doch sie wollten sich nicht beklagen. "Uns geht es nicht schlecht", meint Ortmann. Gleichzeitig schwebte da die Chance im Raum, etwas mit Daniel gemeinsam zu unternehmen, als Familie­­­ – etwas scheinbar Einfaches, das aufgrund seiner Situation so schwer sei.

Beim ersten Kontakt mit Vosseler habe alles sofort gepasst. "Daniel mochte sie gleich", erzählt seine Mutter. Und dann ergab sich 2017 die Chance, ein Musical zu besuchen – für den 17-Jährigen ein Traum. "Es ist ganz anders als alles, was ich kenne. ›Glücksmomente‹ bindet die ganze Familie mit ein", meint Ortmann. Auch wenn ihr Sohn eingeschränkt ist, so empfindet er trotzdem, wie jeder andere Junge, Begeisterung. "Daniel schaut gern fern. Er hat wahnsinnig viele DVDs. Außerdem liebt er Partys und will an seinem 18. Geburtstag in die Disco", erzählt die Mutter. Und dann gibt es da noch einen ganz großen Traum: eine Reise nach Russland.

Mittlerweile durfte Daniel schon seinen zweiten Glücksmoment erleben. So fand ein Rundflug von Fluorn-Winzeln über den Bodensee bis nach Stuttgart statt. "Daniel war hin und weg. Er strahlt immer noch, wenn wir davon reden", sagt Ortmann glücklich.

Damit noch mehr Kinder, denen es wie Daniel geht, schöne Momente erleben könne, ist das "Glücksmomente"-Team derzeit wieder an der Jahresplanung für 2019. Fest stünden bislang nur eine Reise nach Wien im Januar und ein Kindertheaterbesuch in Balingen, meint Maggy Vosseler. Hilfreich sei, dass das Team sich bei einem Treffen der Selbsthilfegruppen in Rottweil vorstellen durfte.

Dabei wurde es in den "Wegweiser" des Landkreises aufgenommen. "Das ist eine tolle Entwicklung für die Zusammenarbeit mit anderen Gruppen und Organisationen, damit wir den betroffenen Familien gute Impulse und Kontakte für weitere Unterstützung geben können", freut sich Vosseler schon auf ein weiteres Jahr voller Kinderstrahlen und Glücksmomente.

Weitere Informationen: www.gluecksmomente 4kids.de