Oberndorf a. N. Eine alte Geschichte modern erzählt

Mit "Herzschlag – Maria.Marta.Lazarus" wagt sich Adonia an eine sehr moderne Umsetzung der biblischen Geschichte über die Geschwister aus Bethanien. "Maria und Marta sitzen verzweifelt in der Notaufnahme des Herz-Jesu-Krankenhauses. Die Ungewissheit und das Warten sind kaum auszuhalten. Ihr Bruder Lazarus ist todkrank, die Ärzte kämpfen um sein Leben" – so der Beginn des Stücks. Es sind nur vier Probetage für die jeweils 70 Teens, um im Musicalcamp unter der Betreuung von geschulten Mitarbeitern Musik, Tanz, Songs und Schauspiel einzuüben.

Dann folgen vier Auftrittstage an verschiedenen Orten – und das in den Frühjahrs- und Herbstferien der Bundesländer. Vorab erhalten die jungen Künstler die Noten und eine vorproduzierte CD, um sich zuhause in die Materie einarbeiten zu können.

Die Frühjahrstournee hatte zweimal in der Balinger Stadthalle Station gemacht, wobei sich Andrea Schweikart und ihre Tochter auch unter das Publikum gemischt haben. "Klasse, modern, interaktiv, spricht mit Musik und Botschaft absolut an" – so der Kommentar der 16-Jährigen.

Nach dem fantastischen Erfolg von 2016 hatte sich das Veranstalterteam dafür ausgesprochen, nach einem Jahr Pause wieder mitzumischen, denn ein Zweijahresrhythmus schien realistisch.

Natürlich ist es auch im Sinne von Adonia, eine gewisse Kontinuität zu erzielen, doch die Möglichkeit zu nutzen, die christliche Botschaft über das moderne Gewand näher zu bringen, ist im Selbstverständnis des Kirchengemeinderats verankert und bleibt nicht ohne Wirkung auf die gesamte Gemeinde.

Denn es gilt nun wieder, die Camp-Teilnehmer inklusive der ehrenamtlichen Begleitpersonen von Adonia – also rund 80 Menschen – vor dem Konzert zu verpflegen und sie in Gastfamilien unterzubringen.

Zudem hatte das sechsköpfige Veranstalterteam im Vorfeld viele Aufgabenbereiche abzudecken, und am Tag der Aufführung hilft der ganze Ort zusammen. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Halle wieder so brechend voll wird wie bei der Premiere. Der Eintritt ist frei. Mit den Spenden finanziert Adonia die Musicalcamps und die Tournee. Das zeigt, dass es den Beffendorfern wichtig ist, den Geist von Adonia weiterzutragen – und der ist unbezahlbar.