Oberndorf a. N. Ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk

Der Ausdruck "Nomen est Omen" passt bestens auf die "Lienberg-Gemeinschaft – Lichtblick in den Schwarzwald", gab es doch dieser Tage durch Vertreter der Gemeinschaft einen Lichtblick für die Fluorner.

Die Gemeinschaft lädt seit sage und schreibe 47 Jahren zum Lienbergfest ein. Und da das Fest für Besucher aus nah und fern ein Anziehungspunkt ist, ergibt sich zum Schluss auch ein Plus in der Kasse. Von diesem Ertrag spendet die Gemeinschaft immer einen Teilbetrag an soziale Einrichtungen in der Umgebung.

In diesem Jahr war es der Gemeinschaft nun ein Anliegen, den Bewohnern der Fluorner Bruderhaus Diakonie mit einer Spende eine Freude zu machen. Wichtig ist der Gemeinschaft dabei, dass die Beschenkten den Betrag nicht ausgezahlt erhalten, sondern stattdessen etwas bekommen, das sie sich wünschen und das sonst ihr Budget übersteigen würde.