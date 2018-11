Oberndorf a. N. Ein Tag, an dem der europäische Gedanke aufblüht

Man kennt sich von zahlreichen Begegnungen und fand deshalb auch schnell ins Gespräch in lockerer, harmonischer Stimmung. Sichtlich wohl fühlte sich auch Samuel Hazard. Er freue sich sehr, dass ihn sein Amt als Bürgermeister von Verdun in die Stadt zurückführe, die er vor 24 Jahren als Austauschschüler kennengelernt habe. Claude Antion, der Bürgermeister von Thierville, machte deutlich, wie sehr es ihm am Herzen liegt, mit Samuel Hazard an der Seite ein Zeichen zu setzen für das, was möglich ist, wenn aus dem Herzen Wohlwollen und Wertschätzung sprechen – auch über Sprachbarrieren hinweg.

Oberndorfs Bürgermeister Hermann Acker rief die Begegnungen in Erinnerung, bei denen man sich intensiv eingebracht habe, den europäischen Gedanken voranzubringen. So habe man 2016 am Staatsakt zur 100-Jahrfeier vor dem Beinhaus in Douaumont teilgenommen und ein Jahr später im Brüsseler Europaparlament die Städtepartnerschaft erneuert und bekräftigt. Im Oktober vergangenen Jahres bestritten Thierville und Altoberndorf das Friedenskonzert, dem ein Empfang im Stadtpalais von Verdun folgte. In diesem Jahr war man ins Straßburger Europaparlament eingeladen, und tief berührt kam man zurück von der ergreifenden Freiluftvorstellung "Vom Krieg zum Frieden, aus den Flammen zum Licht". Acker betonte, dass es wichtiger denn je sei, dieses Gedankengut als Nährboden für den Frieden weiterzutragen und damit auch starke Zeichen nach außen zu senden. Hazard und Antion bekräftigten Ackers Worte und bezeichneten die deutsch-französische Freundschaft als wichtigen Bestandteil des europäischen Gedankens. Gerade weil vieles nicht gut sei, was politisch aktuell passiere, müsse man den europäischen Gedanken verteidigen. Der Austausch von Gastgeschenken ist ein liebgewordenes Ritual, das immer mit Worten begleitet wird, die zum Schmunzeln bewegen. Überraschend und auch berührend der Moment, als die Mitglieder der Porte-Drapeaux mit einem Geschenk an Bürgermeister Hermann Acker und Detlef Hagedorn, der seit 36 Jahren das deutsch-französische Band maßgeblich mitknüpft, ihre besondere Verbundenheit zum Ausdruck brachten.

An diesem Tage kam man auch nicht umhin, den Spannungsbogen von Oberndorf als Waffenschmiede und Verdun als Kriegsschauplatz zu thematisieren. Dankbarkeit für die Freundschaft in der Gegenwart und der Wille, eine gemeinsame Zukunft zu gestalten, wurden auch dadurch nochmals herausgehoben.