Oberndorf a. N. Ein Sound, von dem man sich nur schwer lösen kann

Mehl machte seine Ausbildung am Conservatorium van Amsterdam, an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig, an der Hochschule für Musik in Stuttgart und zuletzt an der Manhattan School of Music in New York. Verschiedene Institutionen haben ihm bereits Stipendien zuerkannt und Preise verliehen.

Bürgermeister Hermann Acker freute sich darüber, dass man die Oberndorfer Kirche, den kulturellen Mittelpunkt der Stadt, für diesen Festakt ausgewählt hatte. Die Region berge viele Potenziale in Sachen Kunst, Musik und auch Sport, sagte Acker.

Jürgen Knubben sprach die Laudatio und würdigte den Werdegang von Ferenc Mehl. Dieser habe harte Jahre hinter sich, sei aber heute eine Größe im Jazz. Diese Musikrichtung sei etwas für Kenner, führte er weiter aus und betonte, dass Jazzer Teamplayer seien.