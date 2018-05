Oberndorf a. N. Ein Hauch "Django unchained"

Die American Cajun, Blues & Zydeco-Festival-Tournee, die eine Vorliebe für authentische Künstler hat, holte Brother Dege im Herbst 2013 als Testballon für zwölf Konzerte erstmals nach Deutschland und die Schweiz. Im Mai 2015 war es dann so weit: Mit seiner Band, der Brotherhood of Blues, trat Dege seine erste Solo-Tournee an. Wegen der großen Nachfrage gab es im November 2015 Zusatztermine. Nach der langen Tour im November 2016 kommt Dege mit seiner Band und einem neuen Album nun im April und Mai wieder nach Deutschland, die Schweiz und Österreich. Am 14. Mai macht er in Oberndorf Halt.