Oberndorf a. N. Ein digitales Knöllchen

4500 bis 6000 Verkehrsverstöße, die ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen, würden in Oberndorf jährlich geahndet, weiß Jens Hartmann vom Ordnungsamt.

In Zukunft werden die Betroffenen nach einem Verkehrsverstoß an ihrem Fahrzeug eine Verwarnung in Form einer Postkarte finden. Diese ist mit einem QR-Code und einem Internet-Link versehen. Damit ist es möglich, sich auf einer Webseite innerhalb einer Frist von sieben Tagen über die Details der Ordnungswidrigkeit zu informieren. So hat der Betroffene auch die Möglichkeit, diese sofort durch Zahlung des Verwarnungsgeldes zu erledigen.