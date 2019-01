Oberndorf a. N. Echte Hilfe statt bloße Bevormundung

Bei den potenziellen Kandidaten für eine Betreuung handle es sich um Volljährige, die sich aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen gar nicht oder nur noch teilweise um ihre Angelegenheiten kümmern könnten.

Der nächste Schritt sei, den Betroffenen zu informieren. "Wir sind kein Geheimdienst", meint Vischer. Anschließend werde der Betroffene angehört und könne sich "verteidigen". "Selbst wenn jemand Komapatient ist, muss ich ihn in Augenschein nehmen und darf nicht vom Schreibtisch aus entscheiden", erklärt Vischer.

In manchen Fällen werde das Verfahren dann eingestellt. Das sei allerdings eher selten. "In gut 90 Prozent der Fälle kommt es letztlich zu einer Betreuung", so Rühle. Und bei den meisten anderen Fällen nur deshalb nicht, weil der Betroffene vorher sterbe.

Nach der Anhörung ist ein fachärztliches Gutachten vonnöten. Bis man ein solches habe, könne es manchmal bis zu fünf Monate dauern. "Das ist vor allem dann schlecht, wenn es um eine medizinische Entscheidung geht", meint Rühle. In manchen Fällen, etwa bei geistiger Behinderung des Betroffenen, wisse dieser gar nicht, dass er krank sei. Wenn er die Behandlung dann verweigere, könne man ihn ohne Betreuer nicht dazu nötigen, sofern keine unmittelbare Lebensgefahr bestehe. "In vielen Fällen ist es wichtig, dass das Verfahren schnell vonstatten geht", weiß Rühle.

Wenn das Gutachten vorliege, werde die Stellungnahme des Landratsamts eingeholt. "Die Behörde schaut sich den Betroffenen auch noch einmal an und sucht meist den Betreuer aus", so Tino Vischer. Das letzte Wort habe aber das Betreuungsgericht. Der zu Betreuende bekomme natürlich auch sein medizinisches Gutachten zu sehen. Diese Transparenz sei aber nicht immer gut. "Wenn man liest, dass man so schwer krank ist, dass man vermutlich nie wieder gesund wird, dann kann das einen schwer treffen", meint Ulrich Rühle.

In manchen Fällen, etwa bei einem Komapatienten, komme sogar noch ein Verfahrenspfleger als "Anwalt" dazu, meist ein Angehöriger, um Stellung zu nehmen. "Es geht darum, dass der Betroffene auf jeden Fall rechtliches Gehör bekommt", erklärt Vischer.

Das Einverständnis zur Betreuung bekomme man vom Betroffenen eher selten. "Ein kleiner Prozentteil sieht ein, dass es nötig ist. In vereinzelten Fällen ist es für ältere Menschen sogar bequemer, jemanden zu haben, der plötzlich die Finanzen für einen regelt", erinnert sich Vischer an einen konkreten Fall.

Ein Betreuer hat vor allem viel Papierkram zu erledigen. Er ist verpflichtet, jährlich ein Vermögensverzeichnis mit Rechnungen für die Ausgaben vorzulegen. "Das Ganze muss seriös sein. Der Staat ist in der Verantwortung. Deshalb wird der Betreuer auch per Handschlag vereidigt", erklärt Vischer.

Zu der Auskunft über die Finanzen komme auch ein Bericht über die persönlichen Verhältnisse und die Entwicklung des Betroffenen. Beides wird vom Betreuungsgericht überprüft. Nach maximal sieben Jahren komme es dann zu einer erneuten Überprüfung. "Da wird der Fall noch einmal neu aufgerollt mit allen Schritten", so Vischer. Die Betreuung laufe oft lang, für von Geburt an Behinderte meist lebenslang. Sie könne aber auch jederzeit aufgehoben werden, wenn sich der Zustand des Betroffenen bessere.

Aktuell haben die Bezirksnotare gut 1000 Betreuungsfälle auf dem Schreibtisch. 850 wurden vergangenes Jahr übernommen, etwa 150 kamen im Laufe des Jahres neu dazu. "Die Zahl der Fälle nimmt zu", weiß Vischer. Fälle von Betreuung in Folge einer demenziellen Erkrankung machen dem Bezirksnotar zufolge mehr als 50 Prozent aus. "Wenn heute eine ältere Person in ein Heim kommt, gilt die erste Frage der Einrichtung einer Vollmacht oder Betreuung", weiß Vischer. "Unsere Gesellschaft ist verrechtlich worden", ergänzt Rühle. "Wenn es um finanzielle oder medizinische Fragen geht, geht jeder auf Rechtssicherheit."

Wenn es keinen Angehörigen gibt, der als Betreuer in Frage kommt, wird auf den Betreuungsverein im Kreis zurückgegriffen, der ehrenamtliche Betreuer ausbildet und sie unter anderem in den Bereichen Vermögenssorge, Renten- und Versorgungsangelegenheiten und Gesundheitssorge schult.

Weitere Informationen: www.amtsgericht-obern­dorf.de unter der Rubrik Aufgaben/Verfahren