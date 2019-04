Oberndorf a. N. Easter Cross Festival bietet Metal und Punk

Stefan Blank und Silas Barth sind guter Dinge: Wenn alles so läuft wie in der Vorbereitungsphase, wird das Festival am Ostersamstag und -sonntag, 20./21. April, alles andere als ein Spaziergang, aber auf jeden Fall funktionieren. Fast schon tiefenentspannt berichtet Barth vom Verpflichtungsmarathon für die diesjährige Besetzung: Es gab wohl keinen. Auch, weil "Stick to Your Guns" als Headliner früh mit im Boot waren und Barth mit diesem Namen im Hintergrund das Line-Up in aller Ruhe darum herum aufbauen konnte. Etwas länger dauerte die Suche nach deutschsprachigen Bands. Doch beispielsweise mit "Liedfett" haben Oberndorfer Musikinitiative (OMI) und Kooperationspartner Stadtjugendpflege doch eine Truppe an den Neckar verpflichtet, die vor allem live richtig Laune macht. "Auf die freue ich mich sehr", sagt denn auch Silas Barth.

Und wohl nicht nur er. "Der Vorverkauf läuft nicht schlecht", berichtet Blank. Auch der Vorsitzende der OMI wirkt entspannter als in den Vorjahren. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass der Plan, über das kleine Herbstfestival "OMI’s Cross Over" das Team ein bisschen zu verjüngen und mehr Schultern für die Organisation des "Easter Cross" zu gewinnen, aufgegangen ist. Die nächste Generation hat sich im Herbst wacker geschlagen und eine Handvoll junge Engagierte haben sich auch für Ostern verpflichten lassen.

Das nimmt ein bisschen Druck vom Team und bietet, wenn sich an den Rahmenbedingungen sonst nichts dramatisch verändert, auch Perspektiven für die Zukunft. Für die Veranstaltung selbst kann die OMI auch wieder auf die Helfer vom Handball – da hat sich die gegenseitige Unterstützung längst bewährt – Feuerwehr und THW bauen. Auch die Lebenshilfe sitzt mit im Boot.