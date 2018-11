Oberndorf a. N. Düstere Pracht und süßer Strich

Oberndorf. Die Staatsphilharmonie Königsberg unter Dirigent Arkadi Feldman brachte das Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18 von Sergej Rachmaninow (1873 bis 1943) mit dem Solisten Nicolas Bourdoncle und die Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74 "Pathetique" von Peter Iljitsch Tschaikowsky (1840 bis 1893) zur Aufführung. Die Staatsphilharmonie Königsberg, die nicht das erste Mal in Oberndorf zu Gast war, hatte einen guten Tag. Glänzende Streicher, souveräne Holzbläser und brillantes hohes und sonores tiefes Blech sowie ein stets präsentes Schlagwerk waren zu hören.

Im Klavierkonzert Nr. 2 von Sergej Rachmaninow setzte Nicolas Bourdoncle mit den einleitenden acht Akkorden, Glockenschlägen gleich, fein ausgewogen im Anschwellen der Lautstärke ein Zeichen. Die sich anschließenden wirbelnden Läufe, die eine sehr gedrückte Melodie, das erste große Thema, umspielen, zeigten, dass der Komponist an die Grenzen des Spielbaren gegangen ist. Nocolas Bourdoncle ließ hier sein Können erstmals aufblitzen.

Dieses Thema wird von allen Instrumentengruppen aufgenommen, wenn auch in wechselnden Tonarten. In seinem schwierigen Part bis zum donnernden, dramatischen Satzschluss scheint der Pianist keinen Augenblick an seine Grenzen gestoßen zu sein.