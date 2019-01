Oberndorf a. N. DRK mit Ergebnis zufrieden

Oberndorf. Das DRK teilt das Ergebnis des jüngsten Blutspendetermins vom Mittwoch mit. 219 Spendewillige –­ davon 19 Erstspender – waren gekommen. Aus medizinischen Gründen mussten 15 Spender zurückgestellt werden, heißt es in der Mitteilung. Somit konnten 204 Blutkonserven gewonnen werden. Dieses war laut DRK ein durchschnittlich gutes Ergebnis. Unter der Leitung des stellvertretenden Bereitschaftsleiters Manuel Haug halfen acht Mitarbeiter des Blutspendedienstes Baden-Baden, vier Ärzte, 15 Helfer der DRK-Bereitschaft Oberndorf, vier Helfer der Seniorengymnastik, zwei Helfer des Jugendrotkreuzes sowie vier freiwillige Helfer, die nicht dem DRK angehören. Der nächste Blutspendetermin findet am 12. Juni in der Neckarhalle statt.