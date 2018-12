Oberndorf a. N. "Dieses Lied ruft Gefühle hervor"

Der Museumsleiter las aus "Die Gartenlaube – Illustriertes Familienblatt", Jahrgang 1898, über den Dichter des Weihnachtsliedes, Joseph Mohr (1792-1848), vor. Auch da wird die bekannte Geschichte erzählt. Der Liedtext entstand schon 1816, in einem unglaublich schweren Jahr für die Bevölkerung. Es war das "Jahr ohne Sommer", verursacht durch den Ausbruch des Vulkans Tambora im Jahr zuvor. In den sechs Strophen, die aus Joseph Mohrs Feder bekannt sind, bezieht sich eine auf den nun gesicherten Frieden nach den napoleonischen Kriegen.

Die Urfassung des Liedes ist verschollen. Manfred Paul spielte die 1820 von Franz Xaver Gruber niedergeschriebene Fassung auf der Gitarre. Die Gitarrenfassung bei der Uraufführung war nicht ein Ersatz für die nicht bespielbare Orgel, sie passte besser. Für Klarheit sorgte, dass Manfred Pauler zuerst die Melodie vorstellte und dann die Begleitung hinzufügte.

Aus der "Gartenlaube" wurde das Wanderleben des Liedes nachvollzogen. Besonders bedeutend für die Verbreitung war eine Zillertaler Familie Strasser, die auf näheren oder ferneren Märkten allerlei Waren feilbot. Um Kunden anzulocken, sangen die Geschwister. So auch 1832 auf einem Markt in Leipzig, wo sie von einem katholischen Geistlichen eingeladen wurden, bei der Christmette das Lied vorzutragen. 1833 wurde die erste gedruckte Fassung "4 ächte Tyroler Lieder" in Leipzig herausgegeben.

Der preußische König Friedrich Wilhelm IV., dem dieses Lied besonders gefiel, veranlasste, dass Franz Xaver Gruber in der "Authentischen Veranlassung" die Entstehung des Liedes, Textdichter und Komponist festhielt.

Musikexperte Michael Grüber gab einen Überblick über die fünf allein von Franz Xaver Gruber herausgegebenen Fassungen und erläuterte am Tafelklavier die jeweiligen Unterschiede; auch besondere Stimmen oder Veränderungen stellte er transparent dar. Besonders eindrucksvoll war die Fassung von 1860, bei der zwischen dem (heute) ersten und zweiten Takt eine wunderschöne Verzierung eingeschoben ist.

Nach einer Pause mit weihnachtlichen Leckereien und einem Blick über heimische Gefilde hinaus ging Andreas Kussmann-Hochhalter auf die Verbreitung des Liedes ein: Selbst Palau, ein Staat im Pazifischen Ozean, gibt eine Stille-Nacht-Briefmarke heraus. Musikalisch wurde die Melodie unter anderen von Max Reger, Arthur Honegger, Krzysztof Penderecki, und Max Bruch verarbeitet.

Von 1819 bis 1848, so Michael Grüber, gab es allein fünf Fremdbearbeitungen, von denen er die wichtigsten Eigenheiten vorspielte, so den raffinierten Schnörkel, den Franz Neubauer 1848 der Stelle "himmlischer Ruh’" unterlegt hat.

Der Museumsleiter ging auf die Geschichte der Stille-Nacht-Kapelle ein, die an der Stelle der beim Hochwasser 1899 überschwemmten St.-Nicolai-Kirche, der Uraufführungskirche des Liedes, steht. Die Besucher sangen zusammen mit Michael Grüber (Tafelklavier) und Michael Link (Harmonium) alle sechs Strophen des Liedes.

Am "Wunder von 1914", als während des Ersten Weltkrieges britische und deutsche Soldaten an Weihnachten für kurze Zeit – nicht zuletzt veranlasst durch das allen bekannte und geliebte Lied – aufhörten, aufeinander zu schießen, kann man die Macht dieses Liedes ermessen.

Vielleicht war es am eindruckvollsten, als Manfred Pauler noch einmal "Stille Nacht, heilige Nacht" in der schlichten Fassung von 1819 auf der Gitarre spielte.