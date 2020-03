Oberndorf a. N. Dieselunfall im Eichwald: Jetzt ermittelt Polizei

Laut den ersten Ermittlungen der Polizei stellt sich die Lage wie folgt dar: Ein Spezialtransporter zur Entsorgung von Fäkalien war bei einem Aussiedlerhof im Einsatz und kippte auf seinem Weg durch den Wald um. Dabei seien einige Liter Dieselkraftstoff ins Erdreich gelaufen. Der Lkw-Fahrer sei wohl auf der geraden Gefällstrecke des unbefestigten Waldweges zu weit nach rechts abgekommen, weswegen das schwere Fahrzeug einsank und auf die Seite kippte, so die Polizei. Hierbei wurde das Führerhaus leicht beschädigt. Der Fahrer des Spezialfahrzeugs, der unverletzt blieb, verständigte daraufhin einen Verantwortlichen der Entsorgungsfirma, der die Bergung mit zwei weiteren Fahrzeugen und einem Kranwagen einleitete. Hierzu wurde die Ladung auf ein Ersatzfahrzeug umgepumpt. Ein Autokran richtete das Unfallfahrzeug wieder auf. Über die Tankentlüftung gelangte allerdings noch eine unbekannte Menge Dieselkraftstoff ins Erdreich und in einen Entwässerungsgraben neben dem Weg, so die Polizei.

Die Ermittlungen zum Unfall und den beteiligten Personen dauern noch an. Das Umweltschutzamt erklärt auf Nachfrage, man sei am Montag vor Ort gewesen und habe die Reinigung des Schadensortes durch Abtrag und Entsorgung des kontaminierten Bodens veranlasst. Restliche Verunreinigungen im Graben seien abgesaugt und aufgenommen worden. Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung seien gegenwärtig nicht zu befürchten.