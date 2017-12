Oberndorf a. N. Die Geehrten

Wie zahlreich und vielfältig das ehrenamtliche Engagement ist, zeigte auch die Ehrung der verschiedenen Projekte in der Stadt. Urkunden gab es für "barfuß in Beffendorf", ein Projekt der NABU- Kids sowie für "Quo Vadis Europa", eine Kooperation der Künstlergruppe Rotunde und der VHS. Das "Waggon Open Air" des Jugendclubs Lindenhof und das Projekt "Neckarstrand Aistaig" des Jugendclubs Aistaig wurden ebenfalls gewürdigt.

Anschließend überreichte der Bürgermeister die silberne Ehrennadel an Heide Höhe und Gert Frädrich. Mindestens 15 Jahre müsse man ehrenamtlich tätig sein, um die Ehrennadel verliehen zu bekommen, so Acker. Heide Höhe ist seit 1995 Mitglied und leitet den Chor seit 17 Jahren. Acker erinnerte an zahlreiche Frohsinnbälle, die gelungenen Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen des Vereines und das Konzert mit den Mainzer Hofsängern. Auch das Wirken des Vorsitzenden der Musikkapelle Altoberndorf, Gert Frädrich. ehrte Acker. Er erwähnte die Partnerschaft mit dem Musikverein Harmonie Municipale de Thierville, Konzerte in Paris und Verdun. Frädrich ist seit 1981 Mitglied der Musikkapelle. Die hohe Wertschätzung des Vereins in Musikerkreisen hänge eng mit dem Namen Frädrich zusammen.

"Heide Höhe und Gert Frädrich haben die kulturelle Entwicklung der Stadt mitgeprägt und auch die Städtepartnerschaften weiter vorangebracht", lobte Acker und gratulierte zu der besonderen Auszeichnung.