Oberndorf a. N. Die Feuerzangenbowle doppelt open air

Ganz unterschiedlich waren die Vorkenntnisse der Anwesenden. Da gab es diejenigen, die den Film schon unzählige Male gesehen hatten und sich auf die schönsten Szenen freuten, genauso wie diejenigen, die den Streifen noch nie oder "noch nie ganz" gesehen hatten. Zu den wahren Fans zählte Seniorin Lydia Schüle, die 25 Jahre ihren Mesnerdienst bei der evangelischen Kirche Oberndorf versehen hatte, über drei Jahrzehnte im Kirchengemeinderat gewesen war und seit 69 Jahren im Kirchenchor singt. Doch auch einige Jüngere kannten den Film, während andere "noch nie davon gehört" hatten.

In der Pause gab es Gelegenheit, sich in den Jugendräumen, an der Feuerschale, bei Heißgetränken, einem warmen Imbiss und süßen Crepes aufzuwärmen. Am Ende belohnten die Zuschauer den Filmabend, an der viele Unterstützer mitgewirkt hatten, mit Applaus. Harald Müller hatte das Vorführrecht eingeholt, Ewald Plocher aus Holzhausen saß als Filmvorführer am Laptop und zeichnete für die technische Ausstattung verantwortlich. Ulrich Otto von der gleichnamigen Druckerei hatte die Plakate hergestellt, und weitere Helfer sorgten für den Aufbau und das leibliche Wohl. Eine charmante Geste waren die kleinen Streichholzbriefchen zum Mitnehmen.

Friederike Heinzmann zog trotz der überschaubaren Zuschauerzahlen ein positives Fazit und hoffte, der "schöne Abend mit gelungener Atmosphäre" werde nicht nur ihr in Erinnerung bleiben. "Wer nicht da war, hat auf jeden Fall etwas verpasst." Sie lud zu Gottesdiensten und weiteren Veranstaltungen ein, zu denen sich das "Fundraising-Team" bereits intensiv Gedanken macht. Unterschiedliche Stimmen gab es aus dem Helferkreis. Während die eine seufzte: "Es fehlen die Jungen und die Leute mittleren Alters, aber man kann schließlich keinen hertragen", schloss die andere eine Fortsetzung nicht aus. "Es war ein Anfang. Was wir daraus machen, werden wir sehen."