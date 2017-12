Oberndorf a. N. Die erste Kerze ist entzündet

"Advent im Städtle" ist zu einem festen Bestandteil im Oberndorfer Terminkalender geworden. Und so versammelten sich wieder zahlreiche Menschen in der Oberstadt, um mit dem ersten Adventssonntag die Weihnachtszeit einzuläuten. Christian Kinzel begrüßte die Gäste und verteilte an diesem Abend auch den Erlös der Aktion aus dem vergangenen Jahr.

So konnten die Kindergärten Altoberndorf sowie Regenbogen und St. Martin vom Lindenhof je einen Scheck über 250 Euro entgegennehmen. Auch für Pfarrer Gerhard Romppel gab es 250 Euro für die "Seniorenweihnacht Frohes Alter". Bürgermeister Hermann Acker erhielt für die Stadt eine Zuwendung in Höhe von 500 Euro, mit der ein Strandkorb für das Freibad beschafft werden soll.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden Weihnachtsliedtexte verteilt, und zusammen mit der Musikgruppe aus Altoberndorf/Aistaig ertönten aus vielen Kehlen "Alle Jahre wieder", "O du fröhliche" und "Kling, Glöckchen, klingelingeling" in der Oberstadt.