Oberndorf a. N. Die Erfolgsserie wird fortgesetzt

Immer stand neben dem Sport der Spaß an vorderster Stelle. Hoch her ging es nach dem Mittagessen beim Quiz um aktuelles Fußballwissen. Bei Fragen wie "Welche Vereine spielen 2018 in der Champions League?" oder "Welche Spieler gehören zum aktuellen Kader des VfB Stuttgart?" legten sich die Jungen ins Zeug.