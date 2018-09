Oberndorf a. N. Dicke Luft unterm Zirkuszelt

Vor gut zwei Jahren erst war Hischmann mit seinem "Baby", dem Kinderzirkus , vom TSV Boll zur Altoberndorfer Narrenzunft gewechselt. Dahinter steckte ein Konflikt zwischen dem Vereinsvorstand und Hirschmann, wie Vorsitzende Brigitte Haag unserer Zeitung damals bestätige. Zuviel Eigenmächtigkeit wurde Hirschmann vorgeworfen. In Gesprächen sei es zu keinem Kompromiss gekommen.

Bei den Altoberndorfer Narren fanden Hirschmann und seine Zirkuskinder seinerzeit Unterschlupf. Die Kurse wurden weiterhin in der Boller Mehrzweckhalle abgehalten.

Nun gibt es auch mit dem neuen Träger Zoff. Und wieder sind es die "Alleingänge", die Narrenzunftpräsident Thomas Nuglisch moniert. Die Auftritte des Kinderzirkuses seien toll, räumt er unumwunden ein. Aber das Drumherum passe einfach nicht. Hirschmann halte sich nicht an Absprachen, mache Termine aus, ohne die Vereinsleitung zu informieren und habe nun beim "Okidorf" einen neuen Kurs beworben, der mit ihm ebenfalls nicht abgesprochen gewesen sei. Das Fass zum Überlaufen gebracht haben nun die Fahrtkosten. So etwas sei im Verein nicht üblich und so auch in dessen Satzung festgehalten. Das Vertrauensverhältnis sei einfach nicht mehr gegeben. So leid es ihm auch um die Kinder tue, so Nuglisch. Die Narrenzunft untersagt Günther Hirschmann, weitere Kurse durchzuführen, da kein Versicherungsschutz mehr bestehe.