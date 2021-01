Oberndorf a. N. Deutliches Lohnplus gefordert

Mit der Protestaktion wollten die Beschäftigten vor der nächsten Verhandlungsrunde am 28. Januar der Arbeitgeberseite trotz beziehungsweise auch wegen der Pandemie-Situation signalisieren, dass die Kollegen von ihrem Arbeitgeber eine deutliche Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen erwarten, erklärt Gewerkschaftssekretär Thomas Weisz von "ver.di Südbaden Schwarzwald". "Ver.di" fordert in der Tarifrunde für die rund 8500 Beschäftigten der SRH-Kliniken ein deutliches Lohnplus und höhere Ausbildungsvergütungen. "Was sie tagtäglich leisten, wird durch die Pandemie einmal mehr allen deutlich", so Weisz. "Die Beschäftigten haben die klare Erwartung, dass ihre verantwortungsvolle Arbeit entsprechend honoriert wird."