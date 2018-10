Oberndorf a. N. Der Scharfrichter: ein Leben am Rande der Gesellschaft

Kaufmann gab zu, dass es sich um ein "blutrünstiges" Thema handle, und er erzählte wie er zur Beschäftigung damit gekommen sei. Bei einem Familientreffen der "Seidel"-Familie, zu der er auch gehöre, hat jemand darauf verwiesen, dass viele Männer dieses Namens (auch in unterschiedlicher Schreibweise) Scharfrichter, unter anderem in Oberndorf, waren. Er wollte aus Halbwissen fundierte Familiengeschichte machen und begann mit der Arbeit. Oberndorf sei eines der Zentren der Seidel-Familie gewesen, ein anderes Haslach.

Der Referent stellte zwei mitgebrachte Handwerkzeuge des Scharfrichters vor: die Nachbildung eines Richtschwertes, das nie eine Spitze hatte, und eine Halsgeige, denn der Scharfrichter musste auch jemanden an der Ehre bestrafen. Sein Einkommen erwirtschaftete er vorwiegend durch das Ausüben medizinischer Tätigkeiten, nicht aus Hinrichtungen.

Das Leben der Scharfrichter, auch Nachrichter, Henker oder Carnifex genannt, war, wie auch das des Abdeckers, samt ihrer Familien ein Leben am Rande der Gesellschaft. So ist darüber wenig bekannt und kaum Bildmaterial vorhanden. Auch die mittelalterliche Lebens- und Rechtsauffassung, so der Referent, sei heute nur schwer nachvollziehbar. Lange habe es keine schriftlich fixierte Rechtsprechung gegeben.