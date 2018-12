Oberndorf a. N. "Der Mut zu Neuem wird uns belohnen"

So freue er sich auf die Atempause. "Rücken wir dabei vor allem die Weihnachtsbotschaft in unser Blickfeld und sehen nicht nur die Geschenke, die heute leider vielfach nur noch mit dem Fest verbunden sind", meint er. "Frohe Weihnachten" – diese Worte würden die Menschen auf der ganzen Welt wieder zueinander sprechen. Doch könnten diese Wünsche nicht alle traurigen Ereignisse und Sorgen der Menschen verdrängen. Gesundheit, Zufriedenheit und Zuneigung für andere Menschen dürften ohnehin als das schönste Geschenk, das Glück schlechthin, betrachtet werden.

Es biete sich in diesen Tagen nun wiederum auch die Möglichkeit, innezuhalten und den Blick zurückzuwerfen. Habe man erreicht, was man sich vorgenommen habe? "Aus Erwartungen sind Erfahrungen geworden. Hoffnungen haben sich erfüllt oder wurden zerschlagen. Dem einen war Erfolg beschieden. Der andere sieht sich möglicherweise in seiner Existenz bedroht. Freud und Leid liegen im Leben ohnehin oftmals nahe beieinander. Ich hoffe, dass das Jahr für die Bürger ein gutes und zufriedenstellendes war", sagt Acker.

Sein Rückblick auf das, was die vergangenen Monate für die Stadt Oberndorf gebracht hätten, falle im Großen und Ganzen wieder positiv aus. "Wir haben mit vereinten Kräften sehr viel von dem, was wir uns vorgenommen hatten, erreicht – auch wenn es ständig Nörgler und Besserwisser gibt, die nur Kritik kennen und selbst nicht bereit sind, sich zu engagieren", so der Bürgermeister.