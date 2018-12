Oberndorf a. N. Der Männerchor kann sich verstärken

Oberndorf-Hochmössingen. Krämer erinnerte an verschiedene Veranstaltungen wie den Bürgerball, den Maihock oder die Aktivitäten über die Fasnet. Hier hatten die Sänger die Narrenzunft beim Narrentreffen mit einer Besenwirtschaft unterstützt. Der Theaterabend war einmal mehr ein Erfolg, und auch am Singstundenabschluss und dem gemeinsamen Ausflug hätten viele Sänger teilgenommen, führte der Vorsitzende weiter aus. Alle diese Veranstaltungen seien nur möglich gewesen, weil es im Verein stimme und ein guter Zusammenhalt da sei.

Wochenlang habe man sich auf das Konzert am kommenden Sonntag in der Kirche St. Otmar vorbereitet, sei aber auf der Zielgeraden angekommen, und man freue sich auf den Abend. Drei neue Sänger habe man nun in den Reihen, was dem Klangkörper sehr gut tue, berichtete Krämer weiter. Sängerwerbung sei wichtig und gehe jeden an. Singen sei "in, nicht out", erklärte der Vorsitzende, bevor er sich bei den Mitgliedern und auch bei Dirigent Alfred Gemsa für deren großes Engagement bedankte.

Schriftführer Klaus Eger ließ das Vereinsjahr nochmals Revue passieren, und Wolfgang Schmid präsentierte eine positive Kasse. Bei den Wahlen wurden Geschäftsführer Stefan Walter, Kassierer Wolfgang Schmid und die Ausschussmitglieder Ewald Fehrenbacher, Hans Peter Glück und Felix Schwarz sowie Notenwart Rainer Bantle einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.