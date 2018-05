Oberndorf a. N. Datenschutzverordnung: Das ändert sich

Obwohl die Verordnung für alle Mitgliedstaaten der EU gilt, sind auch ausländische Unternehmen von den Veränderungen betroffen. Denn es gilt das Marktortprinzip. Wenn ein Unternehmen Dienstleistungen oder Waren in der EU anbietet muss es sich an die nun in Kraft tretenden Verordnungen halten. In 99 Artikeln regelt die DSGVO die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von personenbezogenen Daten.