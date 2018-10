Das Adonia-Team wagt sich mit dem Musical "Herzschlag" an eine moderne Umsetzung der biblischen Geschichte über die Geschwister aus Bethanien. Maria und Marta sitzen in der Notaufnahme des Herz-Jesu-Krankenhauses. Die Ungewissheit und das Warten sind nicht auszuhalten. Ihr Bruder Lazarus ist todkrank, die Ärzte kämpfen um sein Leben. Und ihr Freund Immanuel, den sie zu Hilfe gerufen haben, lässt nichts von sich hören. Als er endlich kommt, ist Lazarus tot. Doch in ihren dunkelsten Stunden erfahren sie die übernatürliche Kraft von dem, der sagt, er selbst sei die Auferstehung und das Leben. Das Stück wird dieses Jahr von 40 Projektchören deutschlandweit an 160 Orten aufgeführt, so auch am Mittwoch, 31. Oktober, ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Turn-und Festhalle in Oberndorf-Beffendorf. Der Eintritt ist frei. Foto: Adonia