Oberndorf a. N. Das Mittelmeer als Studienobjekt

Oberndorf/Sulz. Die Jahrgangsstufe 2 des Wirtschaftsgymnasiums und des Ernährungswissenschaftliches Gymnasiums der Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz machten sich in der zweiten Schulwoche auf den Weg in Richtung Süditalien in die Stadt Casal Velino in der Nähe von Neapel.