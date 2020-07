Oberndorf a. N. Damiano Maiolinis zweite Single erscheint

Oberndorf - "Ein Mensch will immer mehr, aber ich zügle mich und genieße einfach den Moment" - was Damiano Maiolini bis jetzt geschafft hat, hat sich der Oberndorfer mit viel Schweiß und Liebe erarbeitet. In jedem seiner Songs steckt viel Herzblut und ein großes Stück von ihm selbst, denn die Lieder haben immer mit seinem Leben oder dem seiner Freunde zu tun. Das gilt auch für seine zweite Single "Mehrwert", die am Freitag, 17. Juli, veröffentlicht wird.