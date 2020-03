Oberndorf a. N. Coronavirus: Schüler nach Frankreich-Austausch in Quarantäne

Hygiene-Info per Durchsage

Dass nun zwei Lehrkräfte ausfallen, stellt die Schule vor Herausforderungen. "Zumal die allgemeinen Krankheitsfälle noch hinzukommen. Aber die verbleibende Woche lässt sich gut überbrücken", macht sich Weigold keine Sorgen.

Mit einer großen Anfragewelle der Eltern ist aus seiner Sicht nicht zu rechnen. "Wir haben sie gut informiert und halten sie über die Homepage auf dem Laufenden". Mit den Eltern der betroffenen Schüler habe man persönlich gesprochen. Die unter Quarantäne stehenden Schüler erhalten das Unterrichtsmaterial, damit sie nichts vom Stoff versäumen.

Auch sonst legt das Gymnasium in Bezug auf das Coronavirus großen Wert auf Information. So habe man per Durchsage über hygienische Maßnahmen informiert. "Da geht es etwa darum, wie man sich richtig die Hände wäscht, dass man nicht aus einer gemeinsamen Flasche trinken soll und so weiter", erklärt Dirk Weigold. Zudem werden die Schreiben des Kultusministeriums an die Eltern weitergeleitet. Nun bleibe nur zu hoffen, dass die Kinder und Lehrkräfte nach zwei Wochen gesund an die Schule zurückkehren können.