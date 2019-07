Oberndorf a. N. Chemie im Abwasser: Was passiert im Klärwerk?

Für Oliver Blöchle und seine Kollegen kommt es ganz darauf an, um welches Gefahrengut es sich genau handelt, welches das verseuchte Wasser mit sich führt. Kleinere Ölunfälle gibt es immer mal wieder. Öl lässt sich allerdings gut abschöpfen, da es auf dem Wasser schwimmt. Anders sieht es bei Chemikalien aus. Da macht’s die Zusammensetzung. Reiner Ammoniak etwa, wie es am Montag zunächst vermutet worden war, setzt der Kläranlage nicht so stark zu. Dieses Wasser kann – durch Pumpen dosiert – in kleinen Mengen gefiltert und gereinigt werden, bevor es schließlich in den Neckar eingeleitet wird.

Anders sieht es bei zusammengesetzten Lösungen aus, erläutert Blöchle. Er wartet deshalb ab, was die Laborwerte der eingeschalteten Fachbehörden ergeben und entscheidet dann in Absprache wie weiter vorgegangen wird.

Vor etwa 15 Jahren hat die Firma Schweizer Electronic auf dem Sulgen gebrannt. Dabei fiel verseuchtes Löschwasser in Massen an, das auf die umliegenden Kläranlagen verteilt wurde. Blöchle erinnert sich, wie es schließlich mit Tanklastzügen wieder abgeholt und als Sondermüll entsorgt wurde.

Von so etwas sei man aber beim Unfall auf dem Lindenhof weit entfernt, ist er sicher. Die Dämpfe vor Ort waren vermutlich das Giftigste, vermutet er. Dennoch muss erst genau analysiert werden, was da in seinem Pufferbecken schwimmt. Denn oberste Priorität hat, die Kläranlage vor Schädigungen zu schützen. Wenn die Mikroorganismen, die das Abwasser reinigen, zerstört werden, bedeutet dies einen Ausfall des Klärwerks. Ein sogenannter Großschaden im Neckar wäre die Folge.

Doch diesmal ist alles gut gegangen, die Benachrichtigung durch die Feuerwehr kam rechtzeitig, und die Wehrleute hatten mehr als zwei Stunden lang mit viel Wasser nachgespült, um die Lösung schon auf dem Weg ins Klärwerk ordentlich zu verdünnen. Nun muss Blöchle abwarten, was die Laboruntersuchungen der Fachleute ergeben.