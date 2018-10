Oberndorf a. N. "Catch the bus": Stadt wird zur Partymeile

Viel Aufwand betrieben hatten im vergangenen Jahr die Aistaiger mit ihrer Hawaii-Strand-Party. Diesmal wird es bunt, grell und leuchtend: Neon-Party ist angesagt. "Generell wird dieses Jahr nichts mehr draußen stattfinden. Wir haben gemerkt, dass es einfach zu kalt ist", erklärt Heidi Kuhring. "Gleichzeitig wollen wir, dass die Jugendlichen, die noch keine Berührungspunkte mit den Clubs hatten, die Räume kennenlernen."

Die Boller setzen derweil auf ihr bewährtes Konzept des Oktoberfestes. Dort werden die Gäste in Dirndl und Lederhosen empfangen, dazu gibt’s zünftige Musik und natürlich Bier.

Rasen, schwärmen und zu elektronischer Musik abgehen heißt es beim Bochinger Jugendclub, der "Catch the Rave" feiert. DJ Ackermann legt von "softem" Techno über House bis zu Trance alles auf. Gefeiert wird im Krone-Saal.

Auch diesmal steht hinter dem Partysamstag ein Organisations-Team von gut 100 Jugendlichen. Rico Preusche, der sich um die Online-Werbung kümmert, ist guter Dinge. "Wir haben auf Facebook ähnlich viele Interessenten für die Veranstaltung wie vergangenes Jahr", sagt er.

Einblick in die Clique

Überraschenderweise seien 2017 auch viele auswärtige Jugendliche gekommen, etwa aus Sulz, Dornhan, Aichhalden, Hardt, Trichtingen, Harthausen und mehr. "Die Veranstaltung war offenbar so beliebt, dass die Sulzer sich ein ähnliches Konzept in ihrer Stadt gewünscht haben", verrät Heidi Kuhring.

In diesem Jahr werden drei Busse im Einsatz sein, um die Jugendlichen ab 14 Jahren von Party zu Party zu bringen. Zudem werden diese versetzt fahren. Der erste startet um 18 Uhr in Beffendorf, der zweite um 19 Uhr in Bochingen und der dritte um 20 Uhr in Aistaig.

Die Route führt immer jeweils von Beffendorf über Hochmössingen, Aistaig, Boll und Bochingen zum Oberndorfer Talplatz. "Alle halbe Stunde soll ein Bus vorbeikommen. Da muss man halt aufpassen und auf dem Sprung sein. Deshalb heißt es ›Catch the bus‹ (Erwisch den Bus)", meint Kuhring. Das mache in gewisser Weise ja auch den Reiz aus.

Die letzte Busrunde startet um 0.30 Uhr in Aistaig und endet um 1.30 Uhr am Talplatz in Oberndorf. Neu ist, dass der Transfer drei Euro kostet. Dafür kann die ganze Nacht gefahren werden. Zudem werde es Security im Bus geben, damit Platznot und Weizengläser in den Bussen der Vergangenheit angehören. "Das war für den Busfahrer eine Zumutung", so Kuhring.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. "Wir wollen, dass die Jugendlichen mal unverbindlich reinschnuppern können. Ein Jugendclub ist ja ein bisschen wie eine Clique, da ist die Hemmschwelle bei den Jüngeren oft noch recht hoch", weiß die Stadtjugendpflegerin. In Bochingen hat das Get-together-Konzept gefruchtet: Nach der Veranstaltung 2017 gab es neue Mitglieder für den Club, die nun sogar im Orga-Team sind.