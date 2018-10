Oberndorf a. N. "Catch the Bus" nicht ohne Zwischenfälle

"Wir sind früher selbst in den Jugendclub gegangen und wollten sehen, wie das die Jungen jetzt machen", heißt es von einer gut gelaunten Männergruppe. Der Jugendraum ist klein, auch hier wird die Party bis nach draußen ausgedehnt. "Catch the Bus:" Weiter geht’s nach Hochmössingen zur Ice-Cold-Party.

Drei Busse fahren ihre Runden und je später der Abend, desto voller und lauter werden sie, desto höher steigt der Alkoholpegel. Als gedrängelt wird, sorgt die Security für Ordnung: "Stehplätze kosten extra", weist ein Sicherheitsmann die Jugendlichen an, sich hinzusetzen.

"Nachdem es im letzten Jahr chaotisch in den Bussen zuging, haben wir dieses Jahr vorgesorgt", sagt Christiane Bondzio von der Stadtjugendpflege. Und erinnert sich an überfüllte Busse: Einer davon hatte einen Defekt und konnte nur 30 Stundenkilometer fahren. Und als 300 Jugendliche in Beffendorf in einen Bus steigen wollten, habe das Chaos überhandgenommen.

Doch in dieser Nacht werden die Veranstalter noch vor ganz andere Herausforderungen gestellt. Der Bus, der in Aistaig losfährt, kann nicht direkt vor dem Jugendraum halten, sondern am Rathaus, und so müssen viele Jugendliche die Straße und Bahngleise überqueren.

Und dadurch, dass hauptsächlich draußen gefeiert wurde, sei es schwer gewesen, die Kontrolle über die Jugendlichen zu behalten, sagt Heidi Kuhring von der Stadtjugendpflege am Sonntag. "Es gab einige Zwischenfälle und Polizeieinsätze", sagt Kuhring. Man müsse das Konzept wohl überdenken, resümiert sie.