Camp Kolumne Sind das noch Promis oder schon Koalas?

Zwar hat Natascha in den vergangenen Tagen gesundheitsbedingt etwas geschwächelt. Dass die Zuschauer sie aber gleich dafür abstrafen, dass sie es deshalb ruhiger angehen lässt, war so nicht zu erwarten. Immerhin hatte sie an Tag zehn eine Schatzsuche mit David Friedrich erfolgreich abgeschlossen. Die beiden mussten sich abwechselnd Codes einprägen, die sie dann, nach einem langen Fußmarsch, in ein Zahlenschloss eingeben mussten. Viele Codes. Rund fünf Stunden wanderten die beiden durch den Dschungel, anfangs wenigstens ein bisschen motiviert, später nur noch fluchend und schimpfend. Da David seit Beginn der Staffel nicht unbedingt mit Wortgewandheit oder Tiefgründigkeit geglänzt hat, hatte man als Zuschauer ja so seine Bedenken, wie das mit dem Merken funktioniert. Aber Überraschung: Nataschas, den anderen Campern nach nahezu überbordende Intelligenz scheint auf den hübschen, aber eben auf „Bachelor“-Niveau denkenden David abzufärben. Sie bekommen die Schatzkiste und beantworten im Camp sogar die Frage richtig. Der Gewinn: ein kleines Gläschen Salz. Die Kandidaten sind empört. „Feinde würden dich mehr belohnen“, hat Ansgar Brinkmann gewütet.

Die Produzenten haben es aber auch schwer in diesem Jahr. Nicht nur, dass die Promi-Teilnehmer sich redlich bemühen, ihr Aktivitäten-Level auf dem eines Koalas zu halten (die possierlichen Tierchen schlafen bis zu 20 Stunden am Tag), jetzt ist nicht mal mehr Salz Grund zur Freude. Eingefleischte Dschungel-Fans wissen, dass das Gewürz in den vergangenen Staffeln mehr als einmal zu beinahe frenetischen Jubelschreien geführt hat. Man kann sich als Zuschauer bildlich vorstellen, wie ein Produzent mit zitternder Unterlippe vor seinem Bildschirm sitzt und immer wieder vor sich hin murmelt „Ich hab es doch nur gut gemeint“.

Dann wischt er sich die Tränen resolut von seinem Produzenten-Gesicht. Ein diabolisches Lächeln blitzt auf. Das nächste Strafen-Gate steht an. Das bekommt Fußballer Brinkmann zu spüren, der sich beim Aufregen am Morgen sein Mikrofon ausgezogen hatte. Im Dschungeltelefon wird verlangt, dass er einen Luxusgegenstand abgibt. Aber nicht mit Brinkmann. Der beschließt kurzerhand, dass ein Freigeist wie er sich so etwas nicht bieten lassen kann und sagt „Ich bin ein Star -Holt mich hier raus“. Die anderen Camper sind geschockt. Der Produzent vermutlich auch. Und Tina York? Die verschläft das Ganze mal eben in Koala-Manier.