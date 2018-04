Oberndorf a. N. Bürger Thiemann will’s wissen

Oberndorf. Der ehemaligen Stadtbauamtsleiter Hans-Joachim Thiemann ist öffentlich schon seit längerem nicht mehr in Erscheinung getreten. Seine E-Mail-Anfragen an die Stadtverwaltung und das Landratsamt füllen aber mittlerweile wohl Aktenordner. In der Bürgerfragestunde des Gemeinderats verlas er nun die ihm zugestandenen zwei Fragen. Die erste drehte sich um die Anzahl der Fragen, die er stellen darf.