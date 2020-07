Oberndorf a. N. Bühne frei für den Kultursommer

Die Installationen auf dem Platz, so erklärte Andreas Bünemann, böten Möglichkeiten für jegliche Art von Kultur – ob Theater, DJ-Sets, Konzerte, Auftritte von Musikvereinen, öffentliche Sitzungen oder auch Comedy. Man wolle für alle Altersgruppen etwas bieten. Das könnte ein Comedy-Auftritt von Heinrich del Core sein, ein Konzert einer örtlichen Musikkapelle, ein Gottesdienst oder eine Theateraufführung. Wer genau wann auftritt, werden nun die Buchungen zeigen.

Vom Konzept überzeugt

Das passende Sicherheits- und Hygienekonzept hat DTS entwickelt. So ist geplant, in den vorderen Reihen Liegestühle aufzustellen, dahinter Bierbank-Garnituren und ganz hinten Raum für Autostellplätze zu lassen. Damit könnten auch Menschen, die zur Risikogruppe gehören oder einfach vorsichtig sind beim Besuchen öffentlicher Veranstaltungen, die Programm-Angebote wahrnehmen. Die Laufwege sollen im Einbahnverkehr geregelt sein. Beim Getränke- oder Essensverkauf werde auf entsprechenden Abstand beim Anstehen geachtet. Securitypersonal stellt sicher, dass sich alle an die Regeln halten. Jonathan Schumacher und Andreas Bünemann können sich vorstellen, örtlichen Vereinen oder Gastronomen die Gelegenheit zu geben, den Essensverkauf zu übernehmen und so die Kasse etwas aufzubessern.

In den Fraktionssitzungen war bereits über das Konzept diskutiert worden. Den Freien Wählern war dabei unter anderem wichtig, dass es für die Anwohner im Webertal nicht zu Lärmbelästigungen kommt. Diesen Punkt ließ DTS in seine Konzeption einfließen. Bünemann erklärte, dass es heutzutage möglich sei, die Lautsprecher so auszurichten, dass sie wenig in die Umgebung abstrahlten. Zudem will man während der Veranstaltungen im Webertal Messungen machen, um eine Lärmbelästigung auszuschließen. Schließlich werde noch eine Hotline eingerichtet, bei der Menschen, die sich gestört fühlen, direkt einen Ansprechpartner hätten.

Das überzeugte die Freien Wähler, wie Fraktionssprecher Dieter Rinker im Verwaltungsausschuss bekundete. Man begrüße außerdem, dass alle Altersgruppen angesprochen werden sollen – dies steigere die Akzeptanz des Kultursommers.

Räte wünschen viel Erfolg

Auch CDU-Stadtrat Thorsten Ade äußerte im Namen seiner Fraktion Zustimmung. Ihm gefalle vor allem, dass örtliche Vereine eingebunden werden sollen. SPD-Fraktionssprecherin Ruth Hunds würdigte, dass DTS sich sehr viele Gedanken gemacht habe und nannte das Konzept eine Bereicherung für die Stadt. Sie wünschte den Veranstaltern – ebenso wie ihre Ratskollegen – viel Erfolg.

Die Stadt stellt den Platz samt Wasser- und Stromanschluss zur Verfügung, kümmert sich um den Toilettenwagen auf dem Parkplatz der Neckarhalle und bietet Werkhof-Leistung. "Für uns ist es immer schön, wenn Kultur angeboten wird", sagte Bürgermeister Hermann Acker. Auch er wünschte DTS viel Erfolg, und "dass es sich wirtschaftlich rechnet". Wenn das Programm feststeht, wird der Schwarzwälder Bote darüber berichten. Ebenso über die Möglichkeiten, die Tickets online zu erwerben.