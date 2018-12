Oberndorf a. N. Bronner legt seine Gründe dar

Zudem war Gemeinderatsmitglied Andreas Bronner von Anfang an gegen die Verlagerung des Aldis, beziehungsweise "gegen die Verschwendung dieses Grundstücks und dieser Parkplatzflächen für dieses Projekt". Er habe in allen Sitzungen, bei denen das Projekt auf der Tagesordnung stand und er anwesend war, mit Nein gestimmt, teilt er mit.

Zur Verdeutlichung legt der Stadtrat seine Gründe noch einmal ausführlich dar. Als Altoberndorfer könne er nicht zustimmen: "Ich habe kein Interesse, dass der Aldi nach Oberndorf umzieht, da ich davon ausgehe, dass dann auch der Netto seine Filiale in Altoberndorf schließen wird und somit nicht nur die Versorgungsstruktur Aldi, sondern auch Netto wegbrechen wird", meint er. Zudem störe er sich an der "Flächenverschwendung" beziehungsweise der "Versiegelung von Flächen ohne Not" angesichts des Überangebots an Märkten in der Talstadt. "Die Versorgungsstruktur ist mehr als gesichert", so Bronner.

Angesichts der Überalterung der Bevölkerung finde er es wichtig, die Versorgungsstruktur ortsnah zu etablieren. Daher habe er zähneknirschend dem Projekt Discount-Markt Bochingen gestimmt. "Hier wird auch unversiegelte Fläche in Anspruch genommen, aber eben zum Wohle der überalternden Gesellschaft, somit nachhaltig."