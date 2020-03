Oberndorf a. N. Brauereiareal: Stadt wehrt sich gegen Kritik

Bewegungen im Hang führen zu Rissbildung im Anbau des Gymnasiums

Aber auch diese Mittel reichten nicht aus, bedenke man den hohen weiteren Aufwand, den die Sanierung der Treppe am Langen Weg samt Hangsicherung und des Talplatzumfeldes noch erforderten. Die Verwaltung werde deshalb weitere Aufstockungsanträge beim Land stellen müssen.

Im Juni 2015 habe der Gemeinderat zur Neuentwicklung des Brauereiareals beschlossen, einen kombinierten Architekten- und Investorenwettbewerb zu machen. Richtig sei, dass vor dem Wettbewerbsbeschluss eine Interessenbekundung eines örtlichen Architekten und Investors vorgelegen habe. Um sich dem Vorwurf der Begünstigung, der Vorteilsgewährung oder der Mauschelei nicht auszusetzen, sei dieser in Abstimmung mit den Gemeinderatsfraktionen auf den Wettbewerb verwiesen. Daran habe sich der örtliche Interessent nicht beteiligt.

Auf die einstimmige Empfehlung des Preisgerichtes habe der Gemeinderat im April 2016 beschlossen, den Entwurf des ersten Preisträgers, der Schaudt Architekten/Aktiv Immobilien weiterzuverfolgen. Auf dieser Beschlussgrundlage habe die Verwaltung in den vergangenen Jahren zum einen das Brauereiareal abgebrochen, die angrenzenden Hänge gegen ein Abrutschen gesichert und die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Neuentwicklung durch die Aktiv Immobilien geschaffen.

Bereits vor Beginn der Abbrucharbeiten seien Bewegungen im Hang festzustellen gewesen, die zu einer deutlichen Rissbildung im Anbau des Gymnasiums geführt hätten. "Das heißt, dass am Hang deshalb ohnehin zeitnahe Sicherungsmaßnahmen hätten durchgeführt werden müssen", so die Stellungnahme.

Parallel zu den begonnenen Abbrucharbeiten seien äußerst komplexe Verhandlungen zum Verkauf des gesamten Areals mit immer neu auftauchenden Fragestellungen gelaufen. Der Gemeinderat sei jederzeit über den Verhandlungsverlauf informiert worden und sich über die besonderen Problemstellungen bewusst gewesen. "Im Übrigen hat die Aktiv Immobilien Group immer wieder – auch in öffentlichen Sitzungen – ihr großes Interesse an der Projektrealisierung zum Ausdruck gebracht und erhebliche Planungskosten aufgewendet", wird betont.

"Investor kann nicht zur Projektrealisierung gezwungen werden"

Aufgrund des engen Förderzeitraums für das gesamte Sanierungsgebiet und der bereits festgestellten Bewegung im Hang hätte mit den Abbrüchen und der Hangsicherung nicht gewartet werden können, bis sämtliche Vertragsdetails geklärt gewesen seien. "Ansonsten befände sich die Industriebrache bis heute noch in ihrem ursprünglichen desolaten Zustand."

Die Verwaltung und der Gemeinderat bedauerten, dass sich das Projekt der Aktiv Immobilien aufgrund der gestiegenen Baukosten am örtlichen Markt in Oberndorf nicht mehr realisieren lasse. Insbesondere ließen sich die Baukosten für die geplante Pflegeeinrichtung nicht mehr über die allgemeinen Pflegesätze abdecken, was auch zu einem Projektausstieg durch die Bruderhausdiakonie geführt habe. "Der Investor kann nicht zur ursprünglich geplanten Projektrealisierung gezwungen werden."

Trotzdem stelle man positiv fest, dass man mit der Talstadtsanierung insgesamt noch im gesteckten zeitlichen Rahmen liege und man die für den Abbruch des Brauereiareals erhältlichen Fördermittel habe abrufen können; die Neubebauung des Brauereiareals sei nicht förderfähig und dränge vor diesem Hintergrund nicht.

Das gesamte Gelände des ehemaligen Brauereiareals stehe nun als baureifes Grundstück zur Verfügung, das neuen Interessenten angeboten und zur Entwicklung neu ausgeschrieben werden könne. Die näheren Details für die Neuausschreibung werde der Gemeinderat demnächst festlegen. Inwieweit der noch vorhandene Sudhausturm für einen neuen Investor interessant und wirtschaftlich darstellbar sei, bleibe abzuwarten.

Die Stadt werde solange das abgeräumte Brauereiareal einschottern und übergangsweise als provisorischen Parkplatz zur Verfügung stellen. Bis zur Neubebauung lassen sich darauf auch die Baustelleneinrichtungen zur Sanierung der Treppe am Langen Weg und zur Talplatzsanierung unterbringen.