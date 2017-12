Oberndorf a. N. Boll hat noch steinigen Weg vor sich

Die Notwendigkeit der Erweiterung der Mehrzweckhalle sei nun auch bei der Verwaltung und im Gemeinderat angekommen, erste Schritte nun getan. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch ein "weiter, steiniger Weg" zu beschreiten sei. Die ausgewiesenen Flächen als Beitrag für das Ökokonto der Gesamtstadt, das in Kooperation mit Bochingen durchgeführte Kinder-Ferienprogramm, die Ausweisung eines anonymen Urnengrabfeldes und die steigende Anzahl der an der Aktion Saubere Landschaft Beteiligten fanden ebenso Erwähnung.

Stolz zeigte sich Schittenhelm, dass die Jugendfeuerwehr im kleinsten Stadtteil 20 Prozent (728 Euro) der gesamtstädtischen Spenden für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge gesammelt hat. In trockenen Tüchern befinde sich der Grundstückserwerb in der Dorfmitte. Eine deutliche Zunahme der Verkehrsdichte innerhalb der vergangenen fünf Jahre gebe es zu verzeichnen. So habe der Ortschaftsrat die Zufahrt von der L415 als Gefahrenstelle eingestuft, was aber in der Prioritätenliste der Gesamtstadt nicht auftauche. Positive Erwähnung fand die Tatsache, dass die Firma Gühring dem Standort Boll treu bleibt und weiter investiert; auch die Firma Heinzelmann habe großzügig erweitert und mit drei neuen Meistern hinsichtlich des Standorts Boll die Weichen auf Zukunft gestellt.

Mit der neuen Niederlassung in Bochingen stelle die Firma Bippus weitere Arbeitsplätze in unmittelbarer Umgebung zur Verfügung. Für den Stadtteil Boll seien 124 000 Euro im Haushaltsplan 2018 eingestellt. Keine Berücksichtigung hätten der Abriss des Gebäudes Steigstraße 3, der Grunderwerb für das Baugebiet Brühlwiesen III und die Erweiterung des Schuppengebiets gefunden.

Bevor man beim abschließenden Ständerling ins Gespräch fand, wurde Maggy Vosseler in dieser Runde ein Forum geboten, die Organisation "Glücksmomente 4 Kids" vorzustellen. Was sich hinter dem Slogan "Mir schwätzet it bloß, mir dond au äbbs!" genau verbirgt, welche Vorteile der regionale Schwerpunkt für Kinder und Familien aus der eigenen Region mit sich bringt, wie sich die Organisation finanziert und auf welche Weise man unterstützend mitwirken kann, darüber informierte Maggy Vosseler als in Boll ansässiges Mitglied der Organisation.