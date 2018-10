Oberndorf a. N. Boll bleibt beim Lärmschutz außen vor

Suche nach Nachfolger

Von Ortschaftsrat Rolf Schittenhelm nach der weiteren Vorgehensweise befragt, verwies Wolfgang Schittenhelm auf die anstehenden Haushaltsberatungen, die Prüfung der Notwendigkeit und der finanziellen Machbarkeit durch den Gemeinderat sowie die Entscheidung über die Aufnahme des Projekts in die kurz- oder mittelfristige Finanzplanung.

Zwei Anträge zeigten die Dichte des Hallenbelegungsplans. Für eine Konzertprobe des Musikvereins muss der TSV das Tischtennis-Training früher beenden. Der Tennisclub Bochingen wechselt donnerstags ab 14 Uhr in eine Lücke. Nur dadurch werden der Garde der Narrenzunft die lang ersehnten 90 Minuten samstags ab 10 Uhr ermöglicht.

Armin Hug berichtete von seinen Bemühungen, einen Nachfolger für die verwaiste Bäckereifiliale zu finden. Von zehn bis fünfzehn angeschriebenen, namhaften Bäckereien reagierte etwa die Hälfte abschlägig, die andere Hälfte noch gar nicht. In einem Fall wurde Bedenkzeit erbeten, dann soll weiterer Kontakt aufgenommen werden. Hug will nichts unversucht lassen. Er bat den Obermeister der Bäcker-Innung Tuttlingen-Rottweil um Informationsweitergabe an die Betriebe und hofft auf einen Interessenten für die Filiale oder wenigstens einen Verkaufswagen ein- bis zweimal pro Woche.