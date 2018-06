Oberndorf a. N. Bogen vom Paradies zum heutigen Leben mit Gott gespannt

Feierlich zogen die evangelische Pfarrerin Friederike Heinzmann aus Boll und ihr katholischer Kollege, Pfarrer Martin Schwer, mit den Ministranten zum blumengeschmückten Altar in die Maschinenhalle ein.

Aus beiden Gemeinden waren die Gottesdienstbesucher sehr zahlreich zu Fuß, per Auto und Fahrrad zum herrlich gelegenen landwirtschaftlichen Anwesen gekommen, so dass weitere Sitzbänke aufgestellt wurden.

Lebhaft konnte sich Pfarrerin Heinzmann an ihren ersten ökumenischen Gottesdienst in Boll im Juni 2016 erinnern, als der Himmel bereits zur Predigt seine Schleusen geöffnet hatte. Umso mehr freue sie sich, dass das Dach diesmal als Sonnenschutz herhalten dürfe, sagte sie in ihrer Begrüßung und kündigte für die gemeinsame Predigt mit Pfarrer Schwer "Blitzlichtgedanken" zur Verbannung aus dem Paradies an.