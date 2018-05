Oberndorf (cel). Wiederholt waren die Arbeiten für einen neuen Bodenbelag im Foyer des Gymnasiums am Rosenberg ausgeschrieben. Wiederholt wurde die Ausschreibung aufgehoben, weil die eingehenden Angebote über den Kostenberechnungen lagen. Doch auch die erneute Aufforderung an die Handwerksbetriebe, ein Angebot abzugeben, brachten keine anderen Preise. Somit beschloss der Gemeinderat nun, die Bodenbelagsarbeiten an die Firma Heckele Raumausstatter in Trichtingen für rund 49 500 Euro zu vergeben. Die übrigen Arbeiten im Gymnasium sind in vollem Gange, der alte Boden wurde bereits herausgerissen. Das bisher genehmigte Projektbudget liegt bei 506 000 Euro, es werden 7000 Euro an überplanmäßigen Mitteln erforderlich.