Epfendorf (cel). Seit August 2017 ist Epfendorfs ehemaliger Bürgermeister Peter Boch OB von Pforzheim. Seither pendelt er, denn die Suche nach einem neuen Zuhause für sich und seine Familie gestaltete sich schwierig. Zuletzt waren in Pforzheim Stimmen laut geworden, die Boch nun endlich an seiner neuen Wirkungsstätte wohnen sehen wollten. Nun kann der Oberbürgermeister Vollzug melden – er hat ein Haus gefunden. Einen Umzug kann er der 38-Jährige allerdings noch nicht verkünden. Zunächst müssten noch einige Umbauarbeiten erledigt werden, teilt er unserer Zeitung aus der baskischen Partnerstadt Pforzheims, Gernika, mit. Noch in diesem Jahr wollen die Bochs aber ihre Zelte in Trichtingen abbrechen – allerdings nicht ganz. Denn ihr jetziges Zuhause werden sie zunächst einmal vermieten.