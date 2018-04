Oberndorf a. N. Bochinger Sportheim zur Fasnet eine No-go-Area?

Geradezu entsetzt war Amtsgerichtsdirektor Wolfgang Heuer von den Aufzeichnungen der Polizei. Die Beamten hatten am Abend des Vorfalls den Tatort "aufgrund der aggressiven und aufgeheizten Stimmung aus Gründen der Eigensicherung" verlassen. Daher, das bestätigte ein Polizeibeamter am Mittwoch in der Verhandlung, habe man am Tatort keine vernünftige Aufklärungsarbeit betreiben können. Die Vernehmungen durch den Jugendsachbearbeiter des Oberndorfer Reviers ein paar Tage später stifteten mehr Verwirrung, als dass sie Licht ins Dunkel der Tatnacht gebracht hätten. "Keiner wollte was gesehen haben. Keiner konnte oder wollte etwas sagen."

Vor Gericht standen nun am Mittwoch drei Angeklagte aufgrund der Zeugenaussage eines jungen Besuchers des "Hütlesabends". Er hatte bei der Polizei erklärt, er habe gesehen, wie ein Angeklagter den Geschädigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe, ein Zweiter ihm ein Weizenbierglas von hinten auf den Kopf geschlagen und der Dritte das am Boden liegend Opfer getreten habe. An dieses Tatgeschehen konnte er sich allerdings bei der Befragung durch Richter Heuer nicht mehr erinnern. Erst als der Richter ihm klarmachte, das eine Falschaussage bestraft wird, besann sich der Zeuge und kehrte mehr oder weniger zu seiner ursprünglichen Version zurück. Heuers Frage, ob ihn jemand bedroht oder unter Druck gesetzt habe, verneinte der Jugendliche.

Vielmehr habe er die Kameraden aus dem gemeinsamen Fußballverein nicht belasten wollen. "Man kennt sich halt."