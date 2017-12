Oberndorf a. N. Bochinger Schule muss Lehrerin nach Sulz abordnen

Die Direktorin des Donaueschinger Schulamts sagte seinerzeit auf unsere Anfrage hin, es gebe im ganzen Land Löcher zu stopfen. Schlussendlich müsse das Schulamt einen Mangel verteilen und dafür sorgen, dass diese Löcher etwa gleich groß seien.

In den beiden dritten Klassen in der Bochinger Grundschule werden derzeit insgesamt 28 Kinder unterrichtet. Schulleiter Thomas Rotenhäusler erklärte gestern dazu, dass man damit nun mal unter dem Klassenteiler liege. Es sei daher nur eine Frage der Zeit gewesen, wann Bochingen einen Lehrer abgeben muss. Er habe von der neuen Situation am Dienstag vergangener Woche erfahren und am Donnerstag einen entsprechenden Elternbrief herausgegeben. Am Montag fanden dazu eine Elternbeiratssitzung sowie Klassenpflegschaftssitzungen statt. Von Seiten der Elternbeiräte habe er keine Beschwerden vernommen, so Rothenhäusler.

Doch hinter den Kulissen rumort es. Denn die Bochinger Eltern mussten am Dienstag in unserer Zeitung lesen, dass die Abordnung an die Sulzer Grundschule einer ersten Klasse mit 29 Kindern zugute kommen soll. Da wundern sich einige schon, weshalb ein einziger Schüler mehr solch eine Aktion erfordere. Zumal auch 29 noch unter dem Klassenteiler liege.