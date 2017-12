Oberndorf a. N. Blumen für Melitta Schwegler

Die Gymnastikdamen hatten allerdings auch ein ganz besonderes Jubiläum nicht vergessen. Mit einem großen Blumenstrauß und einem Geschenk revanchierten sie sich bei Melitta Schwegler für ihr großes Engagement um die Gymnastikgruppe. In diesem Jahr sind es 30 Jahre, in denen sich Melitta Schwegler jede Woche mit viel Herzblut um die Gymnastikgruppe in Aistaig kümmert.