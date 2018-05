Oberndorf a. N. Blick in die "große, weite" Welt

Auch in der U3-Pädagogik wird die WM wahrgenommen und spielerisch angedacht. Wissbegierig und voller Neugierde machen sich die "Kleinen" auf den Weg mit Heidi in die Schweiz. Die Freundschaft zum Peter steht hier im Vordergrund. Dieser besucht die Kinder immer wieder in Form einer Handpuppe. "Ziegen-Peter" überrascht sie mit altersentsprechenden Impulsen.

Das Leben der Ziegen schien die Kinder besonders zu interessieren. Dieses Bedürfnis wurde von den Erzieherinnen beobachtet und in die Angebotsplanung mit einbezogen. So bildete der Besuch auf dem Knöpfle-Hof in Beffendorf einen eindrucksvollen Höhepunkt für die Kinder. Das Füttern der Ziegen an den Trögen bot einen idealen Einstieg, um sich den Tieren zu nähern. Ganz Mutige befühlten sogar deren Hörner.

Richtig nahekommen konnten die Mädchen und Jungen den Muttertieren und den kleinen Zicklein schließlich direkt im Stall. Beim Streicheln bis hin zum Striegeln mit spezieller Bürste kamen die Kinder aus dem Staunen nicht mehr raus. Von Berührungsängsten keine Spur. Viel mehr haben sie sich offen und ohne Scheu auf die Spur von Heidi und Peter begeben –­ greifbar nah in der eigenen Nachbarschaft.