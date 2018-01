Oberndorf a. N. Bis zum Fasnetsdienstag geht’s jetzt Schlag auf Schlag

Bevor es aber soweit ist, sind noch viele Vorbereitungen und Vorarbeiten notwendig. Am Freitag, 2. Februar, wird die Neckarhalle für den Bürgerball dekoriert. Ab 14 Uhr beginnen die umfangreichen Arbeiten, bei denen neben den bewährten Helfern der Narrenzunft Oberndorf auch weitere Freiwillige willkommen sind. Gleiches gilt für das Abdekorieren, welches am 12. Februar ab 7.30 Uhr beginnt. Für das leibliche Wohl der Helfer ist natürlich gesorgt.

Kartenverkauf

Bürgerballkarten und Gutscheine für das Narrenessen in der Wasserfallturnhalle werden am Montag, 5. Februar, von 18 bis 20 Uhr im Don– Bosco–Haus verkauft. Nachzügler können diese auch noch am Mittwoch, 7. Februar, von 18 bis 19 Uhr in der Narrenstube im alten Rathaus erwerben. An beiden Terminen können auch letztmalig vor dem diesjährigen Narrensprung volle Mitgliedsausweise umgetauscht werden. Um den Bürgerball auch für ältere Ballbesucher weiterhin attraktiv zu machen, werden nach einer entsprechenden namentlichen Anmeldung beim Kartenverkauf für diese Gäste wieder am Ballabend Plätze am Seniorentisch reserviert.