Oberndorf a. N. BHs im Briefkasten von Seniorinnen

Das Corpus Delicti hat Körbchengröße C. Es findet sich in schöner Regelmäßigkeit in den Briefkästen zweier Oberndorferinnen. Eingeworfen werden die BHs in den frühen Morgenstunden – originalverpackt und noch mit Preisschild versehen. Markenware, nicht billig. Im Laufe der Jahre hat sich jemand diesen "Scherz" locker ein paar hundert Euro kosten lassen.